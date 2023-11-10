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Сегодня, 09:00

Луческу раскритиковал футболистов, начинающих тренерскую карьеру: «Не хотят начинать с низов»

Микеле Антонов
Корреспондент
Мирча Луческу.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу в интервью «СЭ» высказался об экс-игроке сборной России Андрее Аршавине, а также раскритиковал тех игроков, кто начинает тренерские карьеры в больших клубах.

«Время от времени включаю по телевизору программы с ним. Он стал в большей степени комментатором, мне очень нравится! Многие игроки становятся комментаторами после окончания карьеры, ведь они хорошо понимают футбол, могут его анализировать. Поэтому начинают получать тренерскую лицензию, но не хотят начинать с самых низов. Обычно хотят сразу возглавлять большие клубы, и в этом большая проблема. Вспомните, что было, например, с ван Бастеном, Гуллитом, Стоичковым.

Футболисты без опыта и особых знаний, не пройдя обучение, становятся тренерами и не понимают, что все не так просто. Успех зависит не только от команды, подбора футболистов, но и от философии тренера, идей, многих других вещей. Однако становится слишком поздно. Начинать тренерскую карьеру нужно постепенно. Это же касается и Аршавина", — сказал Луческу «СЭ».

Аршавин завершил карьеру футболиста в 2018 году. Он выступал за «Кубань», «Кайрат», лондонский «Арсенал» и «Зенит», в составе которого стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. За сборную России он провел 75 матчей, в которых отметился 17 голами.

Мирча Луческу. «Я закончил карьеру? Вранье! И надеюсь, скоро Россия вернется в еврокубки». Первое интервью Луческу после ухода из киевского «Динамо»
Андрей Аршавин
Мирча Луческу
Футбол
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