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Сегодня, 09:30

Луческу рассказал, когда последний раз был на матче «Зенита»

Микеле Антонов
Корреспондент
Мирча Луческу.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу в интервью «СЭ» рассказал, когда в последний раз был на матче сине-бело-голубых.

«Я был на матче «Зенита» в 2019 году. Тогда был главным тренером сборной Турции, а питерцы приезжали к «Фенербахче», — сказал Луческу «СЭ».

«Зенит» 12 февраля 2019 года приехал в Турцию на матч 1/16 Лиги Европы против «Фенербахче». Тогда встреча завершилась со счетом 0:1, однако в двухматчевом противостоянии «Зенит» оказался сильнее (3:2).

Луческу возглавлял киевское «Динамо» с 2020 года. До этого он в течение двух лет тренировал сборную Турции, а с мая 2016-го по май 2017 года — «Зенит». До работы в РПЛ румынский специалист 12 лет возглавлял «Шахтер», который привел к победе в Кубке УЕФА. Луческу вел тренерскую деятельность с 1979 года. Он девять раз признавался тренером сезона на Украине и пять — в Румынии.

Мирча Луческу. «Я закончил карьеру? Вранье! И надеюсь, скоро Россия вернется в еврокубки». Первое интервью Луческу после ухода из киевского «Динамо»

Мирча Луческу
Футбол
ФК Зенит
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