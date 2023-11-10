Луческу рассказал, за что любил Дзюбу в «Зените»

Бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу в интервью «СЭ» поделился мнением об игре нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Он фантастический игрок! Я любил его, Артем в любой ситуации оставался позитивным, был конкурентоспособным. Я впервые сделал его капитаном «Зенита», а потом он получил аналогичную должность в сборной! У меня с ним невероятные отношения. Всегда помогал российским игрокам, особенно Дзюбе, Кокорину, Смольникову», — сказал Луческу «СЭ».

Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Футболист выступал за команду из Санкт-Петербурга с июля 2015 года и четыре раза выигрывал с ней чемпионат России.