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Сегодня, 08:30

Луческу считает, что «Зенит» мог бы играть в 1/4 финала Лиги чемпионов

Микеле Антонов
Корреспондент
Мирча Луческу.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу в интервью «СЭ» ответил на вопрос об уровне команды и шансах на успешное выступление в еврокубках.

«Уровень футбола в Европе выше, чем в России. Однако, думаю, питерцы могли бы выйти в четвертьфинал. Но там их уже ждали бы «Манчестер Сити», «Бавария», «Реал», «Барселона», «Ливерпуль», «Интер» и другие, в общем, одни и те же восемь клубов, которые доминируют в европейском футболе.

Сейчас всем в Европе непросто. Ведь вышеперечисленные клубы только повышают свой уровень, получают больше доходов с каждым годом. Но почему бы не побороться с ними! Напомню, «Шахтер», «Зенит», ЦСКА выигрывали Кубок УЕФА. Просто пока невозможно оценить реальный уровень питерцев", — сказал Луческу «СЭ».

После 14 туров «Зенит» с 29 очками занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ-2023/24.

Мирча Луческу. «Я закончил карьеру? Вранье! И надеюсь, скоро Россия вернется в еврокубки». Первое интервью Луческу после ухода из киевского «Динамо»
Мирча Луческу
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Зенит
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