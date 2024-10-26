Лучшие судьи чемпионата России — Левников и Сухой

Лучшими судьями чемпионата России-2024/25, по мнению руководителей департамента судейства и инспектирования РФС, можно считать Кирилла Левникова и Алексея Сухого.

Именно рефери из Санкт-Петербурга и Люберец за 13 туров получили больше всего назначений в роли арбитров — по девять раз.

Восемь раз доверяли судить матчи РПЛ в этом сезоне Павлу Кукуяну, по семь — Владиславу Безбородову, Сергею Иванову, Сергею Карасеву, Виталию Мешкову и Артему Чистякову.

На эту восьмерку рефери в общей сложности приходится 69 из 104 матчей турнира — примерно 2/3. Оставшаяся треть распределилась между 17 арбитрами.