Лучшие судьи РПЛ — Левников и Сухой. Безбородов и Турбин отстранены от работы

По числу назначений в чемпионате России-2024/25 снова, как и в предыдущем турнире, лидирует Андрей Фисенко. Он не получил ни одной игры в роли судьи, но 27 раз назначался видеоарбитром (ВАР) и ассистентом видеоарбитра (АВАР).

Из тех, кто выходил на поле, наибольшим доверием руководства департамента судейства и инспектирования РФС пользуются Кирилл Левников (13 матчей в роли судьи) и Алексей Сухой (12). По 10 игр у Артема Чистякова, Сергея Иванова, Павла Кукуяна и Сергея Карасева.

Только 7 встреч у Владислава Безбородова, успевшего преодолеть рубеж в 300 матчей, а затем отстраненного до конца сезона. Похоже, что надолго или навсегда остался без работы Евгений Турбин, не получающий назначений в роли ВАР и АВАР после сентябрьского матча «Ахмат» — «Крылья Советов» (1:1).

Среди ассистентов наибольшее доверие к Андрею Веретешкину, Варанцо Петросяну и Алексею Стипиди (по 13 матчей), а также Максиму Гаврилину (12 игр в качестве помощника и еще 2 — в роли АВАР).