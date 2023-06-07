Лучший игрок РПЛ по версии футболистов лиги: кого выбрали Комличенко и Уткин

8 июня «СЭ» назовет лучшего игрока чемпионата России по мнению футболистов РПЛ.

Мы провели традиционный опрос среди всех 16 команд-участниц сезона-2022/23. До публикации итогов расскажем, за кого голосовали игроки лиги.

Форвард «Ростова» Николай Комличенко поставил на первое место нападающего «Зенита» Малкома. На второй строчке он расположил форварда красно-белых Квинси Промеса, а на третьей — нападающего ЦСКА Федора Чалова.

Тройка полузащитника «Ростова» Даниила Уткина выглядит следующим образом: 1. Комличенко. 2. Малком. 3. Эдуард Сперцян («Краснодар»).

Итоги голосования с участием 11 футболистов каждого из 16 клубов РПЛ по определению лучшего игрока чемпионата России-2022/23 — в полночь в «СЭ».

Лучшим игроком РПЛ-2021/22 по опросу футболистов стал полузащитник «Зенита» Клаудиньо.