Лучший игрок РПЛ: из состава «Динамо» только Скопинцев проголосовал не за футболиста бело-голубых

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев оказался единственным из состава команды, кто назвал лучшим игроком РПЛ прошедшего сезона не игрока бело-голубых. «СЭ» провел традиционный опрос всех клубов РПЛ в сезоне-2023/24 и определил лучшего футболиста в чемпионате России.

Скопинцев отдал первое место форварду «Локомотива» Максиму Глушенкову.

От каждой из 16 команд проголосовали по 11 игроков, все они называли свои тройки. За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.

Лучший футболист будет объявлен в четверг, 13 июня, в 00.00.