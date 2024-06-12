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Сегодня, 17:00

Лучший игрок РПЛ: Кордоба и Алонсо получили от футболистов «Краснодара» больше баллов, чем Сперцян

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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба и защитник Хуниор Алонсо получили больше баллов от одноклубников, чем полузащитник «быков» Эдуард Сперцян. «СЭ» провел традиционный опрос всех клубов РПЛ в сезоне-2023/24 и определил лучшего футболиста в чемпионате России.

Кордоба получил от краснодарцев 17 баллов, Алонсо — 16, Сперцян — 15.

От каждой из 16 команд проголосовали по 11 игроков, все они называли свои тройки. За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.

Лучший футболист будет объявлен в четверг, 13 июня, в 00.00.

Джон Кордоба
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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