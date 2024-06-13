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Сегодня, 00:30

Лучший игрок РПЛ: за Глушенкова в «Крыльях Советов» голосовали чаще, чем в «Локомотиве»

Максим Глушенков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков получил больше баллов от игроков «Крыльев Советов», чем от своих одноклубников, в голосовании за лучшего футболиста сезона. «СЭ» провел традиционный опрос всех клубов РПЛ в сезоне-2023/24 и определил лучшего игрока чемпионата России.

Глушенков, сделавший больше всех в лиге голевых передач, по итогам общего голосования занял второе место. Первым стал нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, третьим — Эдуард Сперцян из «Краснодара».

Константин Тюкавин&nbsp;&mdash; лучший игрок РПЛ-2023/24. Тюкавин — № 1! Футболисты РПЛ выбрали лучшего игрока сезона

Голосование самарцев принесло Глушенкову 29 баллов, железнодорожников — 26. От каждой из 16 команд проголосовали по 11 игроков, все они называли свои тройки. За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.

Константин Тюкавин и&nbsp;его супруга Алена. «Агент 070»: Тюкавин с женой в роли Джеймса Бонда и его девушки. Эксклюзивная фотосессия лучшего игрока РПЛ-2023/24
Константин Тюкавин и&nbsp;Александр Овечкин. Константин Тюкавин: «Когда обыграли «Балтику», Овечкин прислал голосовое сообщение: «Давай, Тюка! Мы давно ждем чемпионства...»

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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