Лучший игрок РПЛ: как голосовали Песьяков, Глебов и другие футболисты «Ростова»

Футболисты «Ростова» чаще всего ставили на первое место капитана команды Максима Осипенко. «СЭ» провел традиционный опрос всех клубов РПЛ в сезоне-2023/24 и определил лучшего игрока чемпионата России.

Первое место по итогам голосования занял нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, второе место занял Максим Глушенков из «Локомотива», сделавший больше всех в лиге голевых передач, на третьем месте — полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.

От каждой из 16 команд проголосовали по 11 игроков, все они называли свои тройки. За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.