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Сегодня, 07:30

Лучший игрок РПЛ: как голосовали Песьяков, Глебов и другие футболисты «Ростова»

Сергей Песьяков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Футболисты «Ростова» чаще всего ставили на первое место капитана команды Максима Осипенко. «СЭ» провел традиционный опрос всех клубов РПЛ в сезоне-2023/24 и определил лучшего игрока чемпионата России.

Константин Тюкавин&nbsp;&mdash; лучший игрок РПЛ-2023/24. Тюкавин — № 1! Футболисты РПЛ выбрали лучшего игрока сезона

Первое место по итогам голосования занял нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, второе место занял Максим Глушенков из «Локомотива», сделавший больше всех в лиге голевых передач, на третьем месте — полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.

От каждой из 16 команд проголосовали по 11 игроков, все они называли свои тройки. За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.

Константин Тюкавин и&nbsp;его супруга Алена. «Агент 070»: Тюкавин с женой в роли Джеймса Бонда и его девушки. Эксклюзивная фотосессия лучшего игрока РПЛ-2023/24
Константин Тюкавин и&nbsp;Александр Овечкин. Константин Тюкавин: «Когда обыграли «Балтику», Овечкин прислал голосовое сообщение: «Давай, Тюка! Мы давно ждем чемпионства...»
Константин Тюкавин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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