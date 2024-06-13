Форвард «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин признан лучшим игроком прошедшего чемпионата по традиционному опросу «СЭ» среди футболистов всех клубов РПЛ.

Мы опросили все 16 команд премьер-лиги в сезоне-2023/24. От каждого клуба проголосовали по 11 игроков, все они называли свои тройки. За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.

Победителем опроса стал Константин Тюкавин. Нападающий «Динамо» набрал 279 баллов, он был упомянут в анкетах каждого клуба премьер-лиги.

Вторым в голосовании стал форвард «Локомотива» Максим Глушенков — 183 балла, нападающий тоже назывался игроками каждой из команд чемпионата. Третий в опросе — полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, у хавбека «быков» — 77 баллов.

На четвертом месте — форвард «Зенита» Матео Кассьерра, чемпион и лучший бомбардир сезона РПЛ набрал 49 баллов. Пятерку замкнул нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, у него — 37 баллов.

Анкеты игроков 16 клубов РПЛ и полные результаты голосования представлены в отдельном материале.

В эксклюзивной фотосессии для «СЭ» Тюкавин с женой Аленой предстали в образах Джеймса Бонда и его девушки: Агент 070 — именно такой игровой номер значится на бело-голубой форме Константина.

В эксклюзивном интервью Константин и Алена Тюкавины ответили на вопросы обозревателя «СЭ», одного из авторов знаменитого «Разговора по пятницам» Александра Кружкова.