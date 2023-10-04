Чавес объяснил, почему знает о «Динамо» с детства: «Как-то играл против клуба на PlayStation»

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес в интервью «СЭ» объяснил свои слова о том, что он знал о бело-голубых с детства.

«Ну, не то чтобы я знал в деталях! Просто был в курсе, что такой клуб существует. Я же фанат компьютерных игр, в частности, футбольных симуляторов. Там попадалось много команд, которые со временем запоминались. Так вот на PlayStation я как-то играл против «Динамо» в одном из турниров. Плюс в «Пачуке» у меня есть друг, который знаком с Леандро Фернандесом (экс-защитник бело-голубых. — Прим. «СЭ»)», — сказал Чавес «СЭ».

27 августа 27-летний мексиканец подписал контракт с бело-голубыми на четыре года с возможностью продления еще на сезон.