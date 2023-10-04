Чавес — о переводе денег за трансфер: «Шутили: «Не берем трубки и сбегаем в другую страну!»

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, хотел ли скрыться после перевода денег за трансфер от бело-голубых.

«Ха-ха! Мы в своем кругу тоже так шутили: «Не берем трубки и сбегаем в другую страну!» Если говорить серьезно, то в Мексике с такими вещами не шутят. Там все друг друга знают — скрыться нереально. Да и выступать за такой клуб, как «Динамо» — моя мечта. Поэтому я делал все от себя зависящее, чтобы переход состоялся. Поверьте, пришлось побороться за этот трансфер», — сказал Чавес «СЭ».

27 августа 27-летний мексиканец подписал контракт с бело-голубыми на четыре года с возможностью продления еще на сезон.