Чавес: «В сборной Мексики с понимаем отнеслись к моему решению перейти в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес рассказал, как в Мексике отреагировали на его переход в команду из России.

— Как в Мексике и национальной сборной отреагировали на переход в команду из России?

— Моя семья очень рада, поддерживает. Конечно, это далеко, но футболистам приходится принимать тяжелое решение. Но данное решение было взвешенным.

— Общались с тренером сборной. Что он думает по поводу вашего перехода в «Динамо»?

— Общался пару раз с тренером. Он с понимаем отнесся к моему решению.

27-летний мексиканец подписал контракт с бело-голубыми на четыре года с возможностью продления еще на сезон.