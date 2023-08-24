Чавес: «Я игрок, который любит интенсивный футбол»

Мексиканский полузащитник Луис Чавес, прилетевший в Москву для подписания контракта с «Динамо», рассказал, какой он футболист.

«Я игрок, который любит интенсивный футбол, удары по воротам и работоспособность», — сказал Чавес.

Ранее в пресс-службе «Динамо» рассказали «СЭ», что 27-летний футболист пройдет медосмотр для завершения перехода в пятницу.