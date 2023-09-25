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РПЛ

Сегодня, 10:52

Чавес: «С Личкой комфортно, он говорит по-испански»

Чавес рассказал об адаптации в «Динамо»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Луис Чавес после матча девятого тура РПЛ со «Спартаком» (0:1) рассказал об адаптации в московском клубе и поделился впечатлениями от работы с Марцелом Личкой.

«Меня мало что здесь беспокоит. Посвящаю себя исключительно тренировкам. Бывает иногда непросто, поскольку на адаптацию всего этого требуется немного времени. Я надеюсь, что в будущем буду выглядеть как можно лучше. Я приехал в неплохой форме и, надеюсь, что буду продолжать совершенствоваться. Работа с Личкой? Он говорит по-испански — это облегчает коммуникацию. Стараюсь изучить то, что он демонстрирует нам на поле. С ним комфортно», — приводит слова Чавеса Metaratings.ru.

27-летний мексиканец присоединился к «Динамо» в августе 2023 года. За московский клуб он провел пять матчей и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://metaratings.ru/news/khavbek-dinamo-chaves-s-lichkoi-komfortno-on-govorit-po-ispanski-288051/
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Луис Чавес
Марцел Личка
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