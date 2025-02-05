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Луис Энрике: «Наслаждаюсь каждым игровым и тренировочным днем в «Зените»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Новичок «Зенита» Луис Энрике рассказал о впечатлениях от тренировок и товарищеских матчей в клубе из Санкт-Петербурга.

— Чувствую себя замечательно. Во-первых, физически прекрасные ощущения. Во вторых, рад, что нахожусь на поле, рад, что тренируюсь, рад быть в команде. Со всеми ребятами уже сложились очень хорошие отношения. Уверен, что через эти матчи буду еще больше адаптироваться, прогрессировать. Повторюсь, это огромное счастье, его невозможно описать словами. Получаю большое удовольствие и наслаждаюсь каждым игровым и тренировочным днем, — цитирует футболиста пресс-служба сине-бело-голубых.

24-летний бразилец присоединился к сине-бело-голубым 20 января 2025 года, его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2028 года. 27 января Энрике дебютировал за «Зенит» в товарищеском матче с «Динамо» (1:3).

Ранее вингер выступал за «Ботафого». Он провел 55 матчей за команду, забил 12 мячей и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 22 миллиона евро.

Источник: ФК «Зенит»
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ФК Зенит
Луис Энрике (футболист)
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