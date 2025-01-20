Луис Энрике присоединился к «Зениту» на сборах

Пресс-служба «Зенита» в своем Telegram-канале опубликовала видео с новичком команды Луисом Энрике.

24-летний бразилец прилетел в Доху, где сине-бело-голубые проводят сборы. Он встретился с игроками петербургской команды, которые тепло поприветствовали его.

В понедельник, 20 января, «Зенит» объявил о переходе Энрике из «Ботафого» . В обратном направлении последуют форвард сине-бело-голубых Артур и полузащитник Вендел (летом 2025 года).

Игрок сборной Бразилии подписал контракт с питерцами по схеме «4+1».