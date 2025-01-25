Луис Энрике — о переходе в «Зенит»: «Готов отдать на поле все силы, чтобы показать наилучший результат»

Новичок «Зенита» полузщитник Луис Энрике рассказал о своем переходе в петербургский клуб.

«Я отлично провел 2024 год в «Ботафого» и, обсудив все с семьей, решил, что пришло время для переезда в «Зенит». Знал, что «Зенит» очень хочет, чтобы я приехал, хочет видеть меня в Петербурге, он ясно и четко обозначил это. Само собой, это вызвало во мне взаимный интерес. Когда тобой настолько заинтересованы, ты готов отдать на поле все силы, чтобы показать наилучший результат. Советовался перед переходом с Нино, мы играли вместе в «Флуминенсе». Он сказал, что это выдающийся клуб с невероятной инфраструктурой, что меня во всем поддержат и со всем помогут», — сказал футболист в интервью пресс-службе сине-бело-голубых.

«Зенит» объявил о переходе Луиса Энрике 20 января. 24-летний игрок сборной Бразилии подписал контракт по схеме «4+1».

В прошлом сезоне Энрике провел 55 матчей за «Ботафого», забил 12 мячей и сделал 6 голевых передач. В составе клуба футболист выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.