Луис Энрике — о целях в «Зените»: «Хочу завоевать все возможные титулы»

Новичок «Зенита» полузащитник Луис Энрике рассказал о своих целях в составе петербургского клуба.

«Хочу завоевать все возможные титулы и сделаю все, что в моих силах, чтобы наша команда финишировала первой во всех турнирах, в которых принимает участие. И чтобы наши болельщики и клуб были счастливы», — сказал футболист в интервью пресс-службе сине-бело-голубых.

«Зенит» объявил о переходе Луиса Энрике 20 января. 24-летний игрок сборной Бразилии подписал контракт по схеме «4+1».

В прошлом сезоне Энрике провел 55 матчей за «Ботафого», забил 12 мячей и сделал 6 голевых передач. В составе клуба футболист выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.