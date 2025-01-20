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Сегодня, 18:31

Луис Энрике стал игроком «Зенита»

Алина Савинова
Луис Энрике.
Фото Global Look Press
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«Зенит» объявил о переходе полузащитника «Ботафого» Луиса Энрике.

Как и сообщал «СЭ», 24-летний игрок сборной Бразилии подписал контракт с петербургским клубом по схеме «4+1».

«Футбольный клуб «Зенит» приветствует Луиса Энрике в Петербурге и желает новых побед и титулов в составе сине-бело-голубых!» — говорится в заявлении команды.

Энрике выступал за «Ботафого» с февраля 2024 года. Вместе с клубом из Рио-де-Жанейро он выиграл национальный чемпионат и Кубок Либертадорес. Всего на счету полузащитника 55 матчей за «Ботафого», в которых он отметился 12 голами и 6 результативными передачами. Ранее бразилец также играл за «Флуминенсе» и «Бетис».

Источник: https://t.me/fczenit/23901
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ФК Зенит
Луис Энрике (футболист)
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