Луис Гарсия не возглавит «Спартак». Менеджмент клуба не одобрил кандидатуру испанца

11 ноября, 20:58
Как стало известно «СЭ», испанский специалист Луис Гарсия не возглавит «Спартак» после отставки Деяна Станковича.
Высший менеджмент красно-белых не одобрил кандидатуру 52-летнего тренера, которую предлагал спортивный директор клуба Франсис Кахигао.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что помимо Гарсии на пост в «Спартаке» претендуют главный тренер словенского «Целе» Альберт Риера, экс-главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич, бывший главный тренер «Динамо» Марцел Личка.
Станкович возглавлял «Спартак» с июля 2024 года. Во вторник, 11 ноября, московский клуб объявил о расторжении контракта с 47-летним сербом по обоюдному соглашению сторон.
В сезоне-2024/25 красно-белые заняли четвертое место в РПЛ. После 15 туров чемпионата России-2025/26 они идут на шестой строчке с 25 очками, уступая лидирующему «Краснодару» 8 очков.
Последним местом работы Луиса Гарсии был «Алавес», также специалист работал в испанских «Леванте», «Эльче», «Хетафе», «Вильярреале» и «Мальорке», китайском «Бейцзин Женьхэ», саудовском «Аль-Шабабе» и «Бани Ясе» из ОАЭ.
allerc
А еще Барак Обама не возглавит «Спартак». Бред Питт не возглавит «Спартак». Ким Кардашьян не возглавит «Спартак». Сергей Безруков не возглавит «Спартак». Кощей Бессмертный не возглавит «Спартак»...
12.11.2025
Boris Doris
Естественно, не одобрил. Адекват хлеву зачем? Нужен истерик, клоун и дурачок. Тсаря берите! :stuck_out_tongue_closed_eyes:
12.11.2025
С детства за Уралмаш!
Интересно, а этот "высший менеджмент красно-белых" рассматривал кандидатуру Шпилевского?)))
12.11.2025
serdg198585
верит СЭ та еще авантюра:joy: Сказали что не назначат, значит точно назначат
12.11.2025
Хоп хэй лала лэй
во все тяжкие это Мостовой:joy:
12.11.2025
Франшиза
Мауриньо. Про Особенного СЭ писал год назад
12.11.2025
Ратель
Ну хоть так. Фух.
12.11.2025
NF
Если правда, что гарсия - ставленник Кахигао, которого скоро уволят, то в "Спартаке" просто решили, что бесполезно тратить еще денег на Кахигао, самим не хватает на жизнь)...
11.11.2025
Дм
Там Мостовой с Юраном уже в очередь встали с ночи! Как бы к утру не подрались.
11.11.2025
Ivan Ivanov
В 3 шеи.
11.11.2025
Топотун
Гнать Кагги - Карра !
11.11.2025
Alexander Proschalykin
Клоуны.Все чер жопу-и гордыню.
11.11.2025
Машинист
Да, не руя не понятно
11.11.2025
А где Субулька?
Слава Богу! хоть тут пронесло.
11.11.2025
Adiоs Amigos R
Высший менеджмент красно-белых не одобрил кандидатуру 52-летнего тренера, которую предлагал спортивный директор клуба Франсис Кахигао. ---------- Странное решение для менеджмента красно-белых. Как-то не вписывается в их логику....
11.11.2025
Машинист
А Анчелотти, что, отказал?:thinking:
11.11.2025
Артемон Доберманов
М.б.Энди Гарсию?хороший актер
11.11.2025
Андрей Недобрый
Клубу с короной нужен и тренер с короной.. МОСТОВГО В ЦАРИ !!!!
11.11.2025
Denissimo
петросяны неистребимы, задолбали в край, и ведь думают, что реально смешно "шутят"...
11.11.2025
alexb2025personal
Ивич и Риера вроде как не претендуют (а зачем им что-то менять тем более на такой нестабильный клуб, как Спартак). Личка - кто его знает, без работы.
11.11.2025
Ganimed
Этих гарсий там, как ивановых у нас, а этот и на не нужен:sunglasses:Овьедо уволит тренера-гарсия будет там :smile:
11.11.2025
Арутюн Карапетович
Позитивный парень этот Станкович, здорово, но недостаточно. Ничему не научил команду, пустое место после себя оставляет. Да и нет идейных никого. У кого на уме спорткар новый, кому дом строить и проч. Жизнь такова, печаль.
11.11.2025
qck1967
Ну, если смотрели Гарсию, то почему не Юран? Уж если во все тяжкие, так с фанфарами.
11.11.2025
Jean4
Кто это такой? Было бы удивительно, если бы он возглавил. =)
11.11.2025
совва
Романцев, Семин и Газзаев свободны, еще Юран и Бердыев))
11.11.2025
planet-satgate
В Камышине есть отличный мужичек. Школьный физрук Аркадий Огородов, вот Он вытащил бы из ЖИЖИ народный клуб.
11.11.2025
nikvp
Народной команде подойдет Великое собрание: Тихонов, Титов, Аленичев, Шалимов, Парфенов и, конечно, Мостовой. Пусть вместе разгребают...
11.11.2025
Павел Леонидович
слав, тебе самому то не смешно?) Может это Гарсии на вас чхать с высокой колокольни) Да так и есть)
11.11.2025
planet-satgate
При Юране у каждого третьего будет МОРДА набита, после проигранного матча.
11.11.2025
Den211
да неужели у кого-то в менеджменте Спартака включились все-таки мозги чтоб не назначить очередного проходимца на распил бабла?
11.11.2025
Djin Ignatov
Ивичи , Станковичи , Слишковичи , Лички и ваякие другие так называемые наши друзья никогда не были хорошими тренерами ! И только мы всех подобных подбираем !
11.11.2025
planet-satgate
Иниеста даже в Испании и тот готов возглавить свинарник.
11.11.2025
planet-satgate
Жаль что Станковича выгнали, как пса шалудивого. Он был самым, самым лучшим шутом из всех ранее там руливших. Теперь надо нового клоуна подыскать.
11.11.2025
Кузьма Огурцов-Водкин
Не на столько же менеджмент "Спартака" идиоты...
11.11.2025
alex lav
Забыли Юрана. Попросил же.)
11.11.2025
Излучение Гаврилова-Черенкова
Кахигао, этого козла, гнать нах!
11.11.2025
Белый Медведь
Там Александр Мостовой уже чеканит мячик четвертый час… обратите внимание на этого специалиста. Шалимов свитер чистый переодел…
11.11.2025
555 555
Одно новость плохая,вторая хорошая.
11.11.2025
semenarsonist
Фалькао к нам не поедет.
11.11.2025
Diman_madridista
Ура. Говорю это не как болельщик Спартака, а как болельщик футбола. Назначение Гарсии было бы очень нехорошим маркером
11.11.2025
Saypin
СЛАВА БОГУ
11.11.2025