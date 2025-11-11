Луис Гарсия не возглавит «Спартак». Менеджмент клуба не одобрил кандидатуру испанца

Вячеслав Короткин Заместитель главного редактора

Как стало известно «СЭ», испанский специалист Луис Гарсия не возглавит «Спартак» после отставки Деяна Станковича. Высший менеджмент красно-белых не одобрил кандидатуру 52-летнего тренера, которую предлагал спортивный директор клуба Франсис Кахигао. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что помимо Гарсии на пост в «Спартаке» претендуют главный тренер словенского «Целе» Альберт Риера, экс-главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич, бывший главный тренер «Динамо» Марцел Личка. Станкович возглавлял «Спартак» с июля 2024 года. Во вторник, 11 ноября, московский клуб объявил о расторжении контракта с 47-летним сербом по обоюдному соглашению сторон. В сезоне-2024/25 красно-белые заняли четвертое место в РПЛ. После 15 туров чемпионата России-2025/26 они идут на шестой строчке с 25 очками, уступая лидирующему «Краснодару» 8 очков. Последним местом работы Луиса Гарсии был «Алавес», также специалист работал в испанских «Леванте», «Эльче», «Хетафе», «Вильярреале» и «Мальорке», китайском «Бейцзин Женьхэ», саудовском «Аль-Шабабе» и «Бани Ясе» из ОАЭ. «Спартак» отправил Станковича в отставку: онлайн-трансляция

allerc А еще Барак Обама не возглавит «Спартак». Бред Питт не возглавит «Спартак». Ким Кардашьян не возглавит «Спартак». Сергей Безруков не возглавит «Спартак». Кощей Бессмертный не возглавит «Спартак»... 12.11.2025

Boris Doris Естественно, не одобрил. Адекват хлеву зачем? Нужен истерик, клоун и дурачок. Тсаря берите! :stuck_out_tongue_closed_eyes: 12.11.2025

С детства за Уралмаш! Интересно, а этот "высший менеджмент красно-белых" рассматривал кандидатуру Шпилевского?))) 12.11.2025

serdg198585 верит СЭ та еще авантюра:joy: Сказали что не назначат, значит точно назначат 12.11.2025

Хоп хэй лала лэй во все тяжкие это Мостовой:joy: 12.11.2025

Франшиза Мауриньо. Про Особенного СЭ писал год назад 12.11.2025

Ратель Ну хоть так. Фух. 12.11.2025

NF Если правда, что гарсия - ставленник Кахигао, которого скоро уволят, то в "Спартаке" просто решили, что бесполезно тратить еще денег на Кахигао, самим не хватает на жизнь)... 11.11.2025

Дм Там Мостовой с Юраном уже в очередь встали с ночи! Как бы к утру не подрались. 11.11.2025

Ivan Ivanov В 3 шеи. 11.11.2025

Топотун Гнать Кагги - Карра ! 11.11.2025

Alexander Proschalykin Клоуны.Все чер жопу-и гордыню. 11.11.2025

Машинист Да, не руя не понятно 11.11.2025

А где Субулька? Слава Богу! хоть тут пронесло. 11.11.2025

Adiоs Amigos R Высший менеджмент красно-белых не одобрил кандидатуру 52-летнего тренера, которую предлагал спортивный директор клуба Франсис Кахигао. ---------- Странное решение для менеджмента красно-белых. Как-то не вписывается в их логику.... 11.11.2025

Машинист А Анчелотти, что, отказал?:thinking: 11.11.2025

Артемон Доберманов М.б.Энди Гарсию?хороший актер 11.11.2025

Андрей Недобрый Клубу с короной нужен и тренер с короной.. МОСТОВГО В ЦАРИ !!!! 11.11.2025

Denissimo петросяны неистребимы, задолбали в край, и ведь думают, что реально смешно "шутят"... 11.11.2025

alexb2025personal Ивич и Риера вроде как не претендуют (а зачем им что-то менять тем более на такой нестабильный клуб, как Спартак). Личка - кто его знает, без работы. 11.11.2025

Ganimed Этих гарсий там, как ивановых у нас, а этот и на не нужен:sunglasses:Овьедо уволит тренера-гарсия будет там :smile: 11.11.2025

Арутюн Карапетович Позитивный парень этот Станкович, здорово, но недостаточно. Ничему не научил команду, пустое место после себя оставляет. Да и нет идейных никого. У кого на уме спорткар новый, кому дом строить и проч. Жизнь такова, печаль. 11.11.2025

qck1967 Ну, если смотрели Гарсию, то почему не Юран? Уж если во все тяжкие, так с фанфарами. 11.11.2025

Jean4 Кто это такой? Было бы удивительно, если бы он возглавил. =) 11.11.2025

совва Романцев, Семин и Газзаев свободны, еще Юран и Бердыев)) 11.11.2025

planet-satgate В Камышине есть отличный мужичек. Школьный физрук Аркадий Огородов, вот Он вытащил бы из ЖИЖИ народный клуб. 11.11.2025

nikvp Народной команде подойдет Великое собрание: Тихонов, Титов, Аленичев, Шалимов, Парфенов и, конечно, Мостовой. Пусть вместе разгребают... 11.11.2025

Павел Леонидович слав, тебе самому то не смешно?) Может это Гарсии на вас чхать с высокой колокольни) Да так и есть) 11.11.2025

planet-satgate При Юране у каждого третьего будет МОРДА набита, после проигранного матча. 11.11.2025

Den211 да неужели у кого-то в менеджменте Спартака включились все-таки мозги чтоб не назначить очередного проходимца на распил бабла? 11.11.2025

Djin Ignatov Ивичи , Станковичи , Слишковичи , Лички и ваякие другие так называемые наши друзья никогда не были хорошими тренерами ! И только мы всех подобных подбираем ! 11.11.2025

planet-satgate Иниеста даже в Испании и тот готов возглавить свинарник. 11.11.2025

planet-satgate Жаль что Станковича выгнали, как пса шалудивого. Он был самым, самым лучшим шутом из всех ранее там руливших. Теперь надо нового клоуна подыскать. 11.11.2025

Кузьма Огурцов-Водкин Не на столько же менеджмент "Спартака" идиоты... 11.11.2025

alex lav Забыли Юрана. Попросил же.) 11.11.2025

Излучение Гаврилова-Черенкова Кахигао, этого козла, гнать нах! 11.11.2025

Белый Медведь Там Александр Мостовой уже чеканит мячик четвертый час… обратите внимание на этого специалиста. Шалимов свитер чистый переодел… 11.11.2025

555 555 Одно новость плохая,вторая хорошая. 11.11.2025

semenarsonist Фалькао к нам не поедет. 11.11.2025

Diman_madridista Ура. Говорю это не как болельщик Спартака, а как болельщик футбола. Назначение Гарсии было бы очень нехорошим маркером 11.11.2025