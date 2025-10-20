Луис Гарсия отказался от поста главного тренера «Сарагосы»

Испанский тренер Луис Гарсия Пласа отказался возглавить «Сарагосу», сообщает El Periodico de Aragon. Его имя связывают с возможным назначением на пост главного тренера «Спартака». По информации El Periodico de Aragon, от работы в «Сарагосе» отказался и Серхио Гонсалес. Оба тренера были основными кандидатами на пост главного тренера. Команда рискует вылететь в третий испанский дивизион и находится на последнем месте второй испанской лиги. Издание Marca на прошлой неделе сообщило, что Луис Гарсия ведет переговоры со спортивным директором «Спартака» Франсисом Кахигао о возможном назначении в российский клуб. 52-летний специалист с 2024 года ищет работу. До этого он два года тренировал «Алавес». «Спартак» после 12 матчей набрал 19 очков и занимает шестом месте в турнирной таблице РПЛ.

Пан Юзеф Ну это ни о чем не говорит, кроме его сихологического состояния, ведь "Сарагосу" сейчас примет только полный псих. Она в последнем туре дома слила такой же безнадежной "Культураль Леонесе" 0:5. 20.10.2025

руслан магомедов Когда в чмартаг взяли торгаша-базарбая газизку это было охринительно. Но его погнали, потом еще утырки были. Но чмартаг все равно взял кухигаю, а оно волокет еще одного припадочного в клуп. Но, нам это на руку, везите !!!!!! 20.10.2025

alexb2025personal Ему же вроде как в Спартаке осталось только неустойку согласовать. 20.10.2025

ANTI BOMG долбо..б, по тезису Где Народ что имеешь в виду? И такое впечатление, что ты в своем жоподрищенске нашел клаву и нажал (случайно) Caps Lock, как тупой баран. 20.10.2025

hant64 «Спартак» после 12 матчей набрал 19 очков и занимает шестом месте в турнирной таблице РПЛ._________________ Занимает шестом месте? Это уровень нынешнего СЭ. Позорище. 20.10.2025

Овен0464 Молодец Тренер: там убиваться за пять копеек, а здесь фигнёй заниматься за пять лимонов! 20.10.2025

Федор Опять …ууня прибудет!!! СЕКТАНТЫ КРАСНО-БЕЛЫХ И КАК ОТНОСИТСЯ К ЭТОМУ КЛУБУ?? А НАРОДНАЯ КОМАНДА И ГДЕ НАРОД???УТОНИТЕ И СГИНЬТЕ , Чтобы ВАС ВООБЩЕ НЕ БЫЛО , КСТАТИ ВМЕСТЕ С ЗЕНИТОМ, а потом возродимся!!! 20.10.2025

Кариока_двойка. Там в руководстве походу не увольнять нужно, а отстреливать, при чем массово. Гнойник по прежнему не вырезан. У этого афериста Кахигао как обычно выбор по принципу Пальцем в небо. Не важно с кем, главное договориться. А там пока поймут, пока разберутся, время пройдет, успеем напилить. Не удивлюсь если этот Гарсия еще и будет в доле. Но это настоящий плевок болельщикам. Спартак сегодня как никогда чужая команда для ее болельщиков. 20.10.2025

ANTI BOMG львы на теплое говно? на теплое говно могут лететь только ублюдки типа тебя, говноед!:rofl::joy::sweat_smile: 20.10.2025

ANTI BOMG что творят эти нефтяные выродки! 20.10.2025

Nik на хрена он сдесь нужен вместе с руковрдством Спартака 20.10.2025

Dmitriy Nekrasov Будут биться с Абаскалем за место ГТ. 20.10.2025

Jean4 Что Спартак, что Сарагоса, одного поля ягоды, видимо. На такого великого тренера позарились в красно-белом клубе! Придется выдержать серьезную конкуренцию с аутсайдером второго испанского дивизиона. 20.10.2025

Garryman Ох, сгущаются тучи над Спартаком! 20.10.2025

hardoviy Ради огромных денег в спартаке 20.10.2025

hovawart645 - Украл - Выпил - В тюрьму! - Пришёл в Спартак - Попилил - С неустойкой домой!... - Романтика!))) 20.10.2025

Derbist Вот это уровень! Абы кого в последню команду второй лиги не позовут. 20.10.2025

Рифмоплёт Ermak-Rasputin Не в еврокубках?!! Всё равно Летят со всей Европы парни, Как львы на тёплое говно, Дербанить закрома свинарни!!! 20.10.2025

СереХа Круговорот физруков в Тушино... 20.10.2025

gan75 Так Спартак же лучше - зарплата больше, ответственности никакой и неустайки платят... 20.10.2025

fell62 Ждём в Спартаке ))) Сегунда для Спартака это ВСЁ !!!! 20.10.2025