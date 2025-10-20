Луис Гарсия отказался от поста главного тренера «Сарагосы»

20 октября, 08:40
Испанский тренер Луис Гарсия Пласа отказался возглавить «Сарагосу», сообщает El Periodico de Aragon. Его имя связывают с возможным назначением на пост главного тренера «Спартака».
По информации El Periodico de Aragon, от работы в «Сарагосе» отказался и Серхио Гонсалес. Оба тренера были основными кандидатами на пост главного тренера. Команда рискует вылететь в третий испанский дивизион и находится на последнем месте второй испанской лиги.
Издание Marca на прошлой неделе сообщило, что Луис Гарсия ведет переговоры со спортивным директором «Спартака» Франсисом Кахигао о возможном назначении в российский клуб. 52-летний специалист с 2024 года ищет работу. До этого он два года тренировал «Алавес».
«Спартак» после 12 матчей набрал 19 очков и занимает шестом месте в турнирной таблице РПЛ.
Пан Юзеф
Ну это ни о чем не говорит, кроме его сихологического состояния, ведь "Сарагосу" сейчас примет только полный псих. Она в последнем туре дома слила такой же безнадежной "Культураль Леонесе" 0:5.
руслан магомедов
alexb2025personal
Ему же вроде как в Спартаке осталось только неустойку согласовать.
ANTI BOMG
hant64
«Спартак» после 12 матчей набрал 19 очков и занимает шестом месте в турнирной таблице РПЛ._________________ Занимает шестом месте? Это уровень нынешнего СЭ. Позорище.
Овен0464
Молодец Тренер: там убиваться за пять копеек, а здесь фигнёй заниматься за пять лимонов!
Федор
Кариока_двойка.
Там в руководстве походу не увольнять нужно, а отстреливать, при чем массово. Гнойник по прежнему не вырезан. У этого афериста Кахигао как обычно выбор по принципу Пальцем в небо. Не важно с кем, главное договориться. А там пока поймут, пока разберутся, время пройдет, успеем напилить. Не удивлюсь если этот Гарсия еще и будет в доле. Но это настоящий плевок болельщикам. Спартак сегодня как никогда чужая команда для ее болельщиков.
ANTI BOMG
ANTI BOMG
Nik
на хрена он сдесь нужен вместе с руковрдством Спартака
Dmitriy Nekrasov
Будут биться с Абаскалем за место ГТ.
Jean4
Что Спартак, что Сарагоса, одного поля ягоды, видимо. На такого великого тренера позарились в красно-белом клубе! Придется выдержать серьезную конкуренцию с аутсайдером второго испанского дивизиона.
Garryman
Ох, сгущаются тучи над Спартаком!
hardoviy
Ради огромных денег в спартаке
hovawart645
- Украл - Выпил - В тюрьму! - Пришёл в Спартак - Попилил - С неустойкой домой!... - Романтика!)))
Derbist
Вот это уровень! Абы кого в последню команду второй лиги не позовут.
Рифмоплёт Ermak-Rasputin
Не в еврокубках?!! Всё равно Летят со всей Европы парни, Как львы на тёплое говно, Дербанить закрома свинарни!!!
СереХа
Круговорот физруков в Тушино...
gan75
Так Спартак же лучше - зарплата больше, ответственности никакой и неустайки платят...
fell62
Ждём в Спартаке ))) Сегунда для Спартака это ВСЁ !!!!
КирпичИнвест
- Хорошо, что отказался. - Довольно потёр руки Рабинер.
