Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

20 октября, 08:40

Луис Гарсия отказался от поста главного тренера «Сарагосы»

Испанский тренер Луис Гарсия Пласа отказался возглавить «Сарагосу», сообщает El Periodico de Aragon. Его имя связывают с возможным назначением на пост главного тренера «Спартака».

По информации El Periodico de Aragon, от работы в «Сарагосе» отказался и Серхио Гонсалес. Оба тренера были основными кандидатами на пост главного тренера. Команда рискует вылететь в третий испанский дивизион и находится на последнем месте второй испанской лиги.

Издание Marca на прошлой неделе сообщило, что Луис Гарсия ведет переговоры со спортивным директором «Спартака» Франсисом Кахигао о возможном назначении в российский клуб. 52-летний специалист с 2024 года ищет работу. До этого он два года тренировал «Алавес».

«Спартак» после 12 матчей набрал 19 очков и занимает шестом месте в турнирной таблице РПЛ.

24

  • Пан Юзеф

    Ну это ни о чем не говорит, кроме его сихологического состояния, ведь "Сарагосу" сейчас примет только полный псих. Она в последнем туре дома слила такой же безнадежной "Культураль Леонесе" 0:5.

    20.10.2025

  • руслан магомедов

    Когда в чмартаг взяли торгаша-базарбая газизку это было охринительно. Но его погнали, потом еще утырки были. Но чмартаг все равно взял кухигаю, а оно волокет еще одного припадочного в клуп. Но, нам это на руку, везите !!!!!!

    20.10.2025

  • alexb2025personal

    Ему же вроде как в Спартаке осталось только неустойку согласовать.

    20.10.2025

  • ANTI BOMG

    долбо..б, по тезису Где Народ что имеешь в виду? И такое впечатление, что ты в своем жоподрищенске нашел клаву и нажал (случайно) Caps Lock, как тупой баран.

    20.10.2025

  • hant64

    «Спартак» после 12 матчей набрал 19 очков и занимает шестом месте в турнирной таблице РПЛ._________________ Занимает шестом месте? Это уровень нынешнего СЭ. Позорище.

    20.10.2025

  • Овен0464

    Молодец Тренер: там убиваться за пять копеек, а здесь фигнёй заниматься за пять лимонов!

    20.10.2025

  • Федор

    Опять …ууня прибудет!!! СЕКТАНТЫ КРАСНО-БЕЛЫХ И КАК ОТНОСИТСЯ К ЭТОМУ КЛУБУ?? А НАРОДНАЯ КОМАНДА И ГДЕ НАРОД???УТОНИТЕ И СГИНЬТЕ , Чтобы ВАС ВООБЩЕ НЕ БЫЛО , КСТАТИ ВМЕСТЕ С ЗЕНИТОМ, а потом возродимся!!!

    20.10.2025

  • Кариока_двойка.

    Там в руководстве походу не увольнять нужно, а отстреливать, при чем массово. Гнойник по прежнему не вырезан. У этого афериста Кахигао как обычно выбор по принципу Пальцем в небо. Не важно с кем, главное договориться. А там пока поймут, пока разберутся, время пройдет, успеем напилить. Не удивлюсь если этот Гарсия еще и будет в доле. Но это настоящий плевок болельщикам. Спартак сегодня как никогда чужая команда для ее болельщиков.

    20.10.2025

  • ANTI BOMG

    львы на теплое говно? на теплое говно могут лететь только ублюдки типа тебя, говноед!:rofl::joy::sweat_smile:

    20.10.2025

  • ANTI BOMG

    что творят эти нефтяные выродки!

    20.10.2025

  • Nik

    на хрена он сдесь нужен вместе с руковрдством Спартака

    20.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Будут биться с Абаскалем за место ГТ.

    20.10.2025

  • Jean4

    Что Спартак, что Сарагоса, одного поля ягоды, видимо. На такого великого тренера позарились в красно-белом клубе! Придется выдержать серьезную конкуренцию с аутсайдером второго испанского дивизиона.

    20.10.2025

  • Garryman

    Ох, сгущаются тучи над Спартаком!

    20.10.2025

  • hardoviy

    Ради огромных денег в спартаке

    20.10.2025

  • hovawart645

    - Украл - Выпил - В тюрьму! - Пришёл в Спартак - Попилил - С неустойкой домой!... - Романтика!)))

    20.10.2025

  • Derbist

    Вот это уровень! Абы кого в последню команду второй лиги не позовут.

    20.10.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Не в еврокубках?!! Всё равно Летят со всей Европы парни, Как львы на тёплое говно, Дербанить закрома свинарни!!!

    20.10.2025

  • СереХа

    Круговорот физруков в Тушино...

    20.10.2025

  • gan75

    Так Спартак же лучше - зарплата больше, ответственности никакой и неустайки платят...

    20.10.2025

  • fell62

    Ждём в Спартаке ))) Сегунда для Спартака это ВСЁ !!!!

    20.10.2025

  • КирпичИнвест

    - Хорошо, что отказался. - Довольно потёр руки Рабинер.

    20.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    РПЛ
    ФК Сарагоса
    Луис Гарсия
    Читайте также
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    WP узнала о готовящейся масштабной депортации украинцев из США
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    В МИД РФ рассказали о провокациях Киева для возвращения молодых украинцев
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя