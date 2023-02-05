Джорджиевич: «Бердыева знаю давно. Помню его «Ростов» и «Рубин», против которых было тяжело играть»

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Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич рассказал о своих впечатлениях от работы с главным тренером сочинской команды Курбаном Бердыевым.
«Просто так получилось, что в моей карьере были очень сильные тренеры. И сейчас у меня есть возможность поработать с Курбаном Бекиевичем. Я знаю его очень давно. Помню его «Ростов» и «Рубин», против которых было тяжело играть», — приводит слова Джорджиевича пресс-служба «Сочи».
Бердыев возглавил сочинский клуб 27 ноября 2022 года.
До «Сочи» 28-летний черногорец уже выступал в клубах РПЛ в таких как «Локомотив», «Зенит» и тульский «Арсенал».
В текущем сезоне он сыграл за «Сочи» в 9 матчах и не отлился результативными действиями. Его команда занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков за 17 матчей.
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