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Нападающий «Сочи» Джорджевич: «Я помню слова, которые выучил впервые по-русски. Сначала было тяжеловато»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич рассказал с какими сложностями он столкнулся при изучении русского языка.

«Я помню слова, которые выучил впервые. Это было в самолете, когда мы с папой летели первый раз в Россию. Он сказал «яблочный сок» и мне оно запомнилось. А вообще папа учился в школе, где преподавали русский язык. Поэтому некоторые слова он знает. На самом деле, нам, жителям Югославии, намного легче выучить русский, нежели бразильцам или ребятам из других стран. Первое время, когда я еще играл в «Зените», было, конечно, тяжеловато с языком. Тогда в команде выступали два серба, и я общался в основном только с ними», — приводит слова Джорджевича пресс-служба «Сочи».

До «Сочи» 28-летний черногорец уже выступал в клубах РПЛ в «Локомотиве», «Зените» и тульском «Арсенале».

Его действующее соглашение с сочинской командой рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне он сыграл за «Сочи» в 9 матчах и не отлился результативными действиями. Его команда занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков за 17 матчей.

Источник: https://pfcsochi.ru/news/2022-2023/luka-dzhordzhevich-ya-umeyu-khorosho-igrat-v-futbol-nado-prosto-eto-pokazat/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
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Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Лука Джорджевич
Футбол
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ФК Арсенал (Тула)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
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