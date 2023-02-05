Нападающий «Сочи» Джорджевич: «Я помню слова, которые выучил впервые по-русски. Сначала было тяжеловато»

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Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич рассказал с какими сложностями он столкнулся при изучении русского языка.
«Я помню слова, которые выучил впервые. Это было в самолете, когда мы с папой летели первый раз в Россию. Он сказал «яблочный сок» и мне оно запомнилось. А вообще папа учился в школе, где преподавали русский язык. Поэтому некоторые слова он знает. На самом деле, нам, жителям Югославии, намного легче выучить русский, нежели бразильцам или ребятам из других стран. Первое время, когда я еще играл в «Зените», было, конечно, тяжеловато с языком. Тогда в команде выступали два серба, и я общался в основном только с ними», — приводит слова Джорджевича пресс-служба «Сочи».
До «Сочи» 28-летний черногорец уже выступал в клубах РПЛ в «Локомотиве», «Зените» и тульском «Арсенале».
Его действующее соглашение с сочинской командой рассчитано до лета 2023 года.
В текущем сезоне он сыграл за «Сочи» в 9 матчах и не отлился результативными действиями. Его команда занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков за 17 матчей.
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