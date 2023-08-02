Гагнидзе: «Личка и Йоканович — абсолютно разные тренеры»

Полузащитник «Динамо» и сборной Грузии Лука Гагнидзе рассказал, чем отличаются подходы Марцела Лички и Славиши Йокановича.

«Это абсолютно разные тренеры, у каждого свой стиль. При Йокановиче мы больше играли без мяча, делали уклон на оборону и прессинг. А у Лички совсем другой подход — намного больше атакующих действий и игры с мячом. Так что это просто очень разные тренеры. Считаю, что неправильно говорить, кто лучше, а кто хуже. Но мне больше нравится стиль Лички», — сказал Гагнидзе «РБ Спорт».

Чешский специалист Марцел Личка стал главным тренером «Динамо» летом 2023 года. Личка сменил Йокановича, который провел в команде один сезон.