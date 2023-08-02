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Сегодня, 10:07

Лука Гагнидзе: «Сборная Грузии готова заявить о себе на весь мир»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» и сборной Грузии Лука Гагнидзе заявил, что его национальная команда способна рассчитывать на серьезные результаты в международных соревнованиях.

«У нас много футболистов, играющих в топовых европейских чемпионатах. В Грузии действительно большое количество талантливых парней, которым дают шанс играть и развиваться. На мой взгляд, сейчас грузинский футбол стал более открытым для молодежи. Наша сборная готова заявить о себе на весь мир», — приводит слова Гагнидзе «РБ Спорт».

Сборная Грузии за три матча отборочного турнира на Евро-2024 набрала 4 очка и сейчас располагается на третьем месте в группе А.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
Сборная Грузии по футболу
ФК Динамо (Москва)
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