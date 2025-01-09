Полузащитник «Пари НН» Тичич: «Зенит» впечатляет — он столько лет на вершине»

Полузащитник «Пари НН» Лука Вешнер Тичич в интервью «СЭ» назвал фаворитов в борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

— Нападающий «Краснодара» Кордоба считает, что в России особое отношение к «Зениту». Есть ли у вас такое ощущение?

— Не знаю, что именно он имел в виду. «Зенит» — команда, которая шесть лет подряд становится чемпионом... Это лучший российский клуб последних лет.

— Эта команда вас впечатляет больше всех?

— Да. Она столько лет на вершине...

— Ждете, что в этом году чемпион сменится?

— Сложно сказать. Сейчас таблица достаточно плотная. Посмотрим, кто закончит первым. Думаю, у «Спартака» и «Краснодара» отличные шансы. Это будет битва до последнего тура.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» идет вторым с таким же количеством баллов, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.