Полузащитник «Пари НН» Тичич: «Уровень футбола в РПЛ выше, чем в чемпионате Словении»

Полузащитник «Пари НН» Лука Вешнер Тичич в интервью «СЭ» поделился мнением о первой части сезона РПЛ.

— Какие ваши впечатления от первой части сезона в России?

— Хорошая лига. Для меня это что-то новое. Заметил, что уровень футбола в РПЛ выше, чем в чемпионате Словении. Думаю, я неплохо адаптировался. Хотелось бы еще набрать побольше очков к концу чемпионата, чтобы не пришлось биться за выживание. РПЛ — отличная лига для того, чтобы становиться лучше.

— У вас есть ощущение, что вы недобрали очки по ходу сезона?

— Нам действительно где-то не везло. Это футбол. Но я также считаю, что где-то удача была на нашей стороне. Думаю, сейчас мы находимся на своем месте в таблице. Наша цель — сохранить место в премьер-лиге и сделать это без борьбы в концовке.

После 18 туров «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками.