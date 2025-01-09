Полузащитник «Пари НН» Тичич: «Не думаю, что Чеферин может помочь в возвращении России»

Полузащитник «Пари НН» Лука Вешнер Тичич в интервью «СЭ» поделился мнением об отстранении российских клубов и сборных от международных турниров.

— Российские клубы и сборная отстранены от международных турниров. Президент УЕФА Александер Чеферин — ваш соотечественник. Если бы у вас была возможность попросить о возвращении России, вы бы сделали это?

— Я надеюсь, что ситуация скоро разрешится, и тогда футбол тоже вернется на международную арену. Хоть мы с президентом УЕФА из одной страны, я не думаю, что он сможет помочь в этом вопросе.

Российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.