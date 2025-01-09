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Полузащитник «Пари НН» Тичич: «Через год буду давать интервью на русском»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Лука Вешнер Тичич в интервью «СЭ» рассказал об изучении русского языка.

— Вы в России уже около полугода. Как вам здесь?

— Мне нравится. Новая страна, культура, язык. Сейчас я стараюсь выучить русский как можно быстрее. Важно знать язык страны, где ты играешь. Так проще общаться на поле и налаживать отношения с партнерами за его пределами.

— Учите с репетитором?

— Мы с Хуаном (Боселли, уругвайским футболистом «Пари НН». — Прим. «СЭ») учимся вместе. Общаемся между собой и с преподавателем на английском.

— Сколько вам потребуется, чтобы понимать русский?

— Думаю, через год уже буду давать интервью на русском. Учить его для меня несложно, потому что наши языки немного похожи. Когда я только приехал в Россию и не знал язык совсем, я все равно мог немного понимать.

Лука Вешнер Тичич. «Хоть мы с президентом УЕФА соотечественники, не думаю, что он может помочь в возвращении России». Интервью полузащитника «Пари НН»

24-летний словенец присоединился к «Пари НН» летом 2024 года.

ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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