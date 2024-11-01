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Лукас Вера: «Получаю удовольствие от игры с Заболотным»

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Аргентинский полузащитник «Химок» Лукас Вера поделился мнением об игре форварда подмосковной команды Антона Заболотного.

«В нашем последнем матче против «Динамо» как-то немного сбилась система. Заболотный ассистировал на меня, хотя должно быть наоборот. Но Антон действительно очень сильный нападающий по меркам российского чемпионата. Я получаю удовольствие от игры вместе с ним», — приводит слова Заболотного Legalbet.

Заболотный присоединился к «Химках» минувшим летом в статусе свободного агента. Контракт форварда с подмосковной командой рассчитан до июля 2026 года. Ранее футболист выступал за ЦСКА.

В нынешнем сезоне на счету Заболотного 15 матчей за «Химки» во всех турнирах, 2 забитых мяча и 4 результатные передачи.

Источник: Legalbet
Антон Заболотный

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