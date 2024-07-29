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Сегодня, 17:45

Вера: «После окончания прошлого сезона сказал Личке, что он станет чемпионом»

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Полузащитник «Химок» Лукас Вера сравнил между собой тренера подмосковной команды Франко Артигу и наставника «Динамо» Марцела Личку.

«У Франка и Марцела есть много общего. Когда я приехал в «Оренбург», Марцел также играл в линии с пятью и затем поменял схему. И сейчас с Артигой мы играем по схеме, которую пробовали раньше с Личкой. Мне нравится игра, которую ставит Франк, поэтому я перешел сюда.

Личка проделал очень большую работу в «Динамо». Я ему отправил сообщение после окончания сезона. Написал о своих мыслях, что он станет чемпионом, потому что он проделал невероятную работу в прошлом сезоне. Если он будет также продолжать, то чемпионство придет», —приводит слова Веры Metaratings.ru.

После двух туров нового сезона РПЛ бело-голубые идут на втором месте в таблице с шестью очками. В следующем матче команда Марцела Лички сыграет в гостях со «Спартаком» в рамках группового этапа FONBET Кубка России. Встреча пройдет 31 июля.

Источник: Metaratings.ru
Лукас Вера
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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