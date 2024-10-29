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Сегодня, 12:45

Вера: «У нас сплоченный коллектив, но Фернандес, Фаринья и Корредера еще привыкают»

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Полузащитник «Химок» Лукас Вера в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о том, как в команде выстраиваются рабочие взаимоотношения.

«На самом деле, много игроков разных национальностей, но большинство уже играло в России. Разве что Дани Фернандес, Фаринья и Корредера привыкают немножко, а так у нас сплоченный коллектив», — сказал Вера «СЭ».

Вера присоединился к «Химкам» летом. В этом сезоне аргентинец провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

После 13 туров подмосковная команда располагается на 13-м месте в таблице РПЛ, набрав 11 очков. В следующем матче «Химки» сыграют в гостях с «Факелом» 3 ноября.

Александр Абустин

Лукас Вера
Футбол
РПЛ
ФК Химки

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