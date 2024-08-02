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Сегодня, 03:42

Вера: «Я успел нормально попрощаться с игроками «Оренбурга»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Лукас Вера рассказал об отношении с футболистами «Оренбурга» после перехода в подмосковный клуб.

«Не обиделись ли на меня мои друзья из «Оренбурга» из-за перехода в «Химки»? Нет-нет, мы все вместе проходили предсезонную подготовку, тренировались. Я успел нормально попрощаться с ребятами, рассказал, что мной интересуются «Химки» и что я принял предложение. Конечно, я рад за их успехи, они молодцы. Но для меня самое главное — успехи и победы нашей команды», — цитирует «РБ Спорт» Веру.

Аргентинский полузащитник перешел из «Оренбурга» в «Химки» этим летом за 1 миллион евро.

Источник: «РБ Спорт»
Лукас Вера
Футбол
ФК Оренбург
ФК Химки
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