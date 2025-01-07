Вера: «На тему получения гражданства РФ можно будет говорить в следующем сезоне»

Полузащитник «Химок» Лукас Вера вернется к вопросу с получением гражданства России в следующем сезоне.

«Я спокоен. На эту тему можно будет говорить в следующем сезоне. В первой части сезона отметил бы своих новых партнеров по команде. Они много мне помогают в новом клубе», — цитирует ТАСС Веру.

27-летний аргентинец с 2022 года выступает в России. Прошлым летом он перешел из «Оренбурга» в «Химки».

В этом сезоне Вера сыграл 19 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.