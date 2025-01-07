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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 05:12

Вера: «На тему получения гражданства РФ можно будет говорить в следующем сезоне»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Лукас Вера вернется к вопросу с получением гражданства России в следующем сезоне.

«Я спокоен. На эту тему можно будет говорить в следующем сезоне. В первой части сезона отметил бы своих новых партнеров по команде. Они много мне помогают в новом клубе», — цитирует ТАСС Веру.

27-летний аргентинец с 2022 года выступает в России. Прошлым летом он перешел из «Оренбурга» в «Химки».

В этом сезоне Вера сыграл 19 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.

Источник: ТАСС
Лукас Вера
Футбол
ФК Химки
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