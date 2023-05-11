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РПЛ

Сегодня, 18:13

Лукас Вера не смог выбрать главного соперника «Оренбурга» в РПЛ

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера в комментарии для «СЭ» высказался о главном сопернике клуба.

«Наш главный соперник? Мы не об этом думаем. У нас осталось четыре матча, в которых нам необходимо набрать как можно больше очков, чтобы немного продвинуться вперед», — сказала Вера «СЭ».

На данный момент «Оренбург» с 39 очками занимает 8-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

В 27-м туре команда сыграет против «Урала», который идет на 11-й позиции, имея в активе 27 очков. Матч пройдет 13 мая и начнется в 12.00 по московскому времени.

ФК Оренбург
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