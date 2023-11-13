Лукас Вера: «Локомотив» ведет переговоры о моем трансфере с июля месяца этого года»

Сегодня, 16:12
Игрок «Оренбурга» Лукас Вера сообщил, что «Локомотив» ведет переговоры о его переходе с лета этого года.
«Хочу ли я переходить в «Локомотив»? Это не моя тема, этим занимаются клубы. «Локомотив» ведет переговоры о моем трансфере с июля месяца этого года. На данный момент моя голова забита делами «Оренбурга».
Были ли у меня переговоры с «Зенитом»? Как я уже сказал, все мои мысли сейчас связаны с моим нынешним клубом, переговорами я не занимаюсь», — цитирует Вера «РБ Спорт».
26-летний аргентинец выступает за «Оренбург» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 15 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.