Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

24 января, 23:27

Лукас Вера в будущем хочет играть в топ-клубе РПЛ или Европы

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера рассказал, что хотел бы в будущем играть в топ-клубе РПЛ или Европы.

В июле 2022 года Вера перешел в «Оренбург» из аргентинского «Лануса».

— Хотел бы повторить путь Паредеса, который из «Зенита» попал в «ПСЖ»?

— Конечно, как и для любого профи, моя цель — топ-команды. Неважно, где — в России или Европе. Но для этого мне надо стать лучше и сделать «Оренбург» сильнее, — цитирует Вера Sport24.

После 17 туров РПЛ «Оренбург» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-24-tsel-top-komandy-v-rossii-ili-yevrope-vera-iz-orenburga-o-zhelanii-pereyti-v-pszh-po-primeru-paredesa
Лукас Вера
ФК Оренбург
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В Госдуме обсудят рекламу пива на фасадах стадионов и в трансляциях спорта
Роналду потребует от бывшего клуба 19,6 миллиона евро. Похоже, эти деньги он должен был получить незаконно
Лукашенко: Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении
AT: требования Зеленского к США о поставках оружия свидетельствуют о панике Киева
Модели «Москвич 5» и «Москвич 6» появятся в течение 2023 года
Джонсон резко изменил свое мнение по вступлению Украины в НАТО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Вера назвал российские клубы «дверью» в Европу

Ивич прокомментировал победу «Краснодара» в игре с «Бунедкором»