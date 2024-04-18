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Сегодня, 19:55

Лукас Вера — о наводнении в Оренбургской области: «Тяжелейший удар по городу»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера высказался о наводнении в Оренбургской области.

«Наводнение — сложнейший и тяжелейший удар по всему городу и по людям. Непростой момент для оренбуржцев. Желаю пострадавшим сил для того, чтобы как можно быстрее вернуться к нормальной жизни. Мы с ребятами собрались и обсудили, как можно помочь, а затем сделали это. Не буду рассказывать, как мы помогли — это такая наша закрытая информация, но скажу, что мы вместе с клубом это сделали. Опять же желаю всем сил», — приводит слова Веры Sport24.

Футболисты &laquo;Оренбурга&raquo; продолжают проводить матчи, несмотря на&nbsp;паводок. В Оренбурге стихийное бедствие, но местный клуб продолжает проводить матчи. Насколько это этично?

18 апреля сообщалось, что в Оренбургской области освободились от воды 876 домов и 1634 участка. В то же время за 24 часа были подтоплены 1208 домов и 1214 участков в 19 населенных пунктах и 1 СНТ.

Источник: Sport24
Лукас Вера
ФК Оренбург
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