Лукас Вера — о наводнении в Оренбургской области: «Тяжелейший удар по городу»

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера высказался о наводнении в Оренбургской области.

«Наводнение — сложнейший и тяжелейший удар по всему городу и по людям. Непростой момент для оренбуржцев. Желаю пострадавшим сил для того, чтобы как можно быстрее вернуться к нормальной жизни. Мы с ребятами собрались и обсудили, как можно помочь, а затем сделали это. Не буду рассказывать, как мы помогли — это такая наша закрытая информация, но скажу, что мы вместе с клубом это сделали. Опять же желаю всем сил», — приводит слова Веры Sport24.

18 апреля сообщалось, что в Оренбургской области освободились от воды 876 домов и 1634 участка. В то же время за 24 часа были подтоплены 1208 домов и 1214 участков в 19 населенных пунктах и 1 СНТ.