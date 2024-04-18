Лукас Вера заявил, что «Оренбург» готов соперничать с командами из верхней части таблицы

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера прокомментировал положение команды в турнирной таблице.

«Если говорить про игру «Оренбурга» по ходу сезона, то, считаю, в первом круге мы упустили много очков из-за ненужных пропущенных голов. Но, считаю, наша команда готова соперничать со всеми, в том числе и с командами из верхней части таблицы», — цитирует футболиста Sport24.

«Оренбург» идет на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, находясь в трех очках от зоны стыковых матчей.

В 25-м туре РПЛ оренбуржцы встретятся с «Зенитом». Игра пройдет 21 апреля.