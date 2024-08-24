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Сегодня, 18:26

Лукин: «Стремлюсь быть похожим на Мальдини и Ван Дейка»

Алина Савинова
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Защитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал, кого считает своими кумирами среди европейских футболистов.

«Пожалуй, назову Паоло Мальдини и Вирджила Ван Дейка. Они — очень хорошие защитники. Смотрю нарезки и матчи с их игрой и стремлюсь быть похожими на них», — цитирует Лукина Legalbet.

56-летний Мальдини — семикратный чемпион Италии и пятикратный обладатель Лиги чемпионов в составе «Милана», за который он провел всю карьеру. Защитник завершил карьеру в 2009 году.

33-летний Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» и сборную Нидерландов. Он является чемпионом Англии, а также победителем Лиги чемпионов-2018/19.

Источник: Legalbet
Вирджил ван Дейк
Паоло Мальдини
Футбол
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