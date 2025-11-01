Видео
1 ноября, 13:46

Лукин стал лучшим игроком матча ЦСКА — «Пари НН» по версии Sofascore

Защитник ЦСКА Матвей Лукин стал лучшим игроком матча 14-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:0) по версии Sofascore.

21-летний футболист вышел в стартовом составе, проведя на поле всю игру. Статистический портал Sofascore поставил защитнику оценку 7.7 — лучшая оценка в матче.

В текущем сезоне защитник провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.

ЦСКА одержал победу над «Пари НН» и набрал 30 очков, выйдя на первое место в турнирной таблице РПЛ.

2

  • Saiga-спринтер

    Лукин в матче с Нижним трижды проаалился позиционно, охраняя кукуручу, а не опекая соперников. Лучшим в составе ЦСКА был Тороп. Затем по вкладу в командную игру - Глебов. Кто ставит такие оценки далеко не лучшему игроку матча, тот весьма далек от понимания игры в футбол.

    01.11.2025

  • AlexCS4

    Я как-то больше верю Whoscored - там Мотя-2 5-й. Выше его Обляков, Круговой, Кисляк и Дивеев. Лучший - Мотя-1. Это ближе к истине. Но не отрицаю, что Мотя-2 провел отличный матч. Парень растет на глазах. Успеха ему.

    01.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    ФК Пари НН (Нижний Новгород)
    ФК ЦСКА (Москва)
    Матвей Лукин
