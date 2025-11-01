Лукин стал лучшим игроком матча ЦСКА — «Пари НН» по версии Sofascore

Защитник ЦСКА Матвей Лукин стал лучшим игроком матча 14-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:0) по версии Sofascore. 21-летний футболист вышел в стартовом составе, проведя на поле всю игру. Статистический портал Sofascore поставил защитнику оценку 7.7 — лучшая оценка в матче. В текущем сезоне защитник провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол. ЦСКА одержал победу над «Пари НН» и набрал 30 очков, выйдя на первое место в турнирной таблице РПЛ.

Saiga-спринтер Лукин в матче с Нижним трижды проаалился позиционно, охраняя кукуручу, а не опекая соперников. Лучшим в составе ЦСКА был Тороп. Затем по вкладу в командную игру - Глебов. Кто ставит такие оценки далеко не лучшему игроку матча, тот весьма далек от понимания игры в футбол. 01.11.2025