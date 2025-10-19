Лукин стал лучшим игроком в матче с «Локомотивом» по версии Sofascore

Защитник ЦСКА Матвей Лукин стал лучшим игроком матча 12-го тура РПЛ против «Локомотива» по версии Sofascore.

21-летний футболист вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Статистический портал Sofascore поставил защитнику 7,4 — лучшая оценка в матче.

За время игры Лукин 73 раза коснулся мяча, отдал 51 точные передачи из 55 попыток (93 процента) и сделал восемь выносов, заблокировал два удара, один раз был обыгран и допустил пять потерь мяча.

ЦСКА после 12 матчей с 24 очками расположился на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ.