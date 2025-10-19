Лукин стал лучшим игроком в матче с «Локомотивом» по версии Sofascore

19 октября, 15:54
Защитник ЦСКА Матвей Лукин стал лучшим игроком матча 12-го тура РПЛ против «Локомотива» по версии Sofascore.
21-летний футболист вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Статистический портал Sofascore поставил защитнику 7,4 — лучшая оценка в матче.
За время игры Лукин 73 раза коснулся мяча, отдал 51 точные передачи из 55 попыток (93 процента) и сделал восемь выносов, заблокировал два удара, один раз был обыгран и допустил пять потерь мяча.
ЦСКА после 12 матчей с 24 очками расположился на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ.
Russpiel
Sofascore - это 'диванные оценщики'?
19.10.2025
Веравалер
лучше всех сосал
19.10.2025
panykov.lev
В обсуждения все все понимают и все тренеры минимум "выдающиеся"... Интересно, сколько из этих знатоков играли?
19.10.2025
Олег
По мне, так это Бара. Шикарный матч провёл.
19.10.2025
Бен Ричардс
Лучший по проценту точных передач. По методе таких псевдоаналитиков лучший игрок матча не тот кто 5 раз ударит по воротам, 4 раза мимо, а один раз попадет и это будет решающий гол, а тот кто три раза из трех попадет в ворота, ни разу не забьет, а его команда проиграет.
19.10.2025
Slim Tallers
Цифры от лукаого. Локомотив мог забить и 6 голов,в защите армейцев был полный бардак. Не делал обостряющих передач - вот и процент брака низкий. А то,что позиции свои терял,так то не считается
19.10.2025