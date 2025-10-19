Видео
19 октября, 15:54

Лукин стал лучшим игроком в матче с «Локомотивом» по версии Sofascore

Защитник ЦСКА Матвей Лукин стал лучшим игроком матча 12-го тура РПЛ против «Локомотива» по версии Sofascore.

21-летний футболист вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Статистический портал Sofascore поставил защитнику 7,4 — лучшая оценка в матче.

За время игры Лукин 73 раза коснулся мяча, отдал 51 точные передачи из 55 попыток (93 процента) и сделал восемь выносов, заблокировал два удара, один раз был обыгран и допустил пять потерь мяча.

ЦСКА после 12 матчей с 24 очками расположился на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ.

6

  • Russpiel

    Sofascore - это 'диванные оценщики'?

    19.10.2025

  • Веравалер

    лучше всех сосал

    19.10.2025

  • panykov.lev

    В обсуждения все все понимают и все тренеры минимум "выдающиеся"... Интересно, сколько из этих знатоков играли?

    19.10.2025

  • Олег

    По мне, так это Бара. Шикарный матч провёл.

    19.10.2025

  • Бен Ричардс

    Лучший по проценту точных передач. По методе таких псевдоаналитиков лучший игрок матча не тот кто 5 раз ударит по воротам, 4 раза мимо, а один раз попадет и это будет решающий гол, а тот кто три раза из трех попадет в ворота, ни разу не забьет, а его команда проиграет.

    19.10.2025

  • Slim Tallers

    Цифры от лукаого. Локомотив мог забить и 6 голов,в защите армейцев был полный бардак. Не делал обостряющих передач - вот и процент брака низкий. А то,что позиции свои терял,так то не считается

    19.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    РПЛ
    ФК ЦСКА (Москва)
