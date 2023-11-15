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Сегодня, 17:27

Защитник ЦСКА Лукин — об отставании от лидеров РПЛ: «Вся борьба впереди»

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Защитник ЦСКА и молодежной сборной России Матвей Лукин высказался о выступлении армейцев в первом круге РПЛ-2023/24.

«Многие команды примерно равны по классу и таблица очень плотная. Поэтому каждый матч играется, как финал. Разрыв между конкурентами — одно-два очка, и важно выигрывать постоянно. В такой ситуации очень важным фактором становится наличие характера у команды. У ЦСКА он есть. То не моя задача оценивать место ЦСКА. Моя задача — развиваться как футболист, чтобы помогать команде. Скажу лишь, что мы будем делать все возможное, чтобы подняться как можно выше. Меня не смущает отрыв «Краснодара» и «Зенита» по очкам. Вся борьба впереди. Прошла лишь половина чемпионата», — приводит слова Лукина «Евро-Футбол.Ру».

После 15 туров красно-синие занимают 5-е место в чемпионате России, набрав 25 очков.

19-летний Лукин в этом сезоне провел за ЦСКА 3 игры в FONBET Кубке России, результативных действий не совершал.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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