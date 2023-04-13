«ЛУКОЙЛ» не планирует проводить изменения в руководстве «Спартака»

Компания «ЛУКОЙЛ», владеющая контрольным пакетом акций «Спартака», не планирует проводить изменения в руководстве и совете директоров клуба.

— Обсуждаются ли в «ЛУКОЙЛе» вопросы смены руководящего состава в «Спартаке» и о расширении совета директоров клуба новыми участниками?

— Компания удовлетворена работой менеджмента «Спартака», — ответили «СЭ» в пресс-службе «ЛУКОЙЛа». — Поэтому планов проводить кадровые изменения нет. Вопрос о необходимости расширения состава Совета директоров «Спартака» тоже не обсуждается.

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун продал контрольный пакет акций клуба компании «ЛУКОЙЛ» в августе 2022 года.

В настоящий момент генеральным директором «Спартака» является Евгений Мележиков, спортивный директор клуба — Пол Эшуорт. Ранее «СЭ» сообщал, что-либо Мележиков, либо Эшуорт могут покинуть команду по окончании сезона-2022/23, а в состав совета директоров красно-белых могут войти два новых человека, один из которых может взять на себя оперативное управление клубом.