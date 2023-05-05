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Сегодня, 16:23

«ЛУКОЙЛ» отказался от кандидатуры Андреева на должность генерального директора «Спартака»

Алина Савинова
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«ЛУКОЙЛу» предложили кандидатуру генерального директора «Крыльев Советов» Вадима Андреева на аналогичную должность в «Спартаке». Об этом сообщает Metaratings.ru.

Как отмечает источник, в компании не проявили интерес к возможному назначению Андреева в московский клуб.

24 апреля функционер подал в отставку с должности генерального директора «Крыльев Советов» из-за бездействия руководства РПЛ по вопросам судейства в чемпионате России. Совет директоров самарского клуба решит судьбу Андреева в течение месяца.

13 апреля представители пресс-службы «ЛУКОЙЛа» в интервью «СЭ» сообщили, что компания не планирует проводить изменений в руководстве «Спартака».

Источник: https://metaratings.ru/news/lukoil-otkazalsya-ot-kandidatury-vadima-andreeva-na-dolzhnost-gendirektora-spartaka-248619/
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