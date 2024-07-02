Лунев дебютирует за «Динамо» на Братском Кубке

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил, кто будет играть в воротах бело-голубых в Братском Кубке.

«Увидим дебют Андрея Лунева», — скзаал Личка журналистам.

В прошлом сезоне голкипер выступал за «Карабах», в составе которого стал чемпионом и обладателем Кубка Азербайджана. 32-летний вратарь подписал контракт с «Динамо» до конца сезона-2025/26 с возможностью продления на год.

Предсезонный турнир Братский Кубок с участием московских ЦСКА и «Динамо», а также сербских ОФК и «Партизана» пройдет в Москве с 3 по 7 июля. По итогам встреч будет вестись подсчет очков Россия (Москва) — Сербия (Белград).