Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:54

Лунев назвал матчи с «Байером» самыми запоминающимися событиями 2024 года

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Российский вратарь Андрей Лунев рассказал, что матчи футбольной Лиги Европы с германским «Байером» были самыми запоминающимися событиями 2024 года.

«Прошлый год был достаточно продуктивным, нормальным. Самыми запоминающимися событиями в 2024 году, наверное, были игры в Лиге Европы. Если говорить определенно, то матчи с «Байером», конечно», — сказал Лунев ТАСС.

В 1/8 финала Лиги Европы «Карабах», за который играл Лунев, проиграл «Байеру» по сумме двух матчей. В марте команды сыграли со счетом 2:2, а в ответной встрече — 2:3.

В июле 2024 года 33-летний Лунев перешел в московское «Динамо». В этом сезоне вратарь принял участие в 16 матчах клуба во всех турнирах, из них в пяти играх он не пропустил ни одного мяча.

Источник: ТАСС
Андрей Лунев
Футбол
ФК Байер
ФК Карабах
Читайте также
Чемпионка Украины по гребле сбежала в Россию после призыва в нацгвардию
«Спартак» не выиграл чемпионство из-за Промеса. О чем врет Абаскаль, а где говорит правду
Лавров заявил, что черные ящики AZAL не подтвердили часть данных из СМИ
Отношения ЕС и Украины портятся из-за срыва газового транзита. И вот почему
Роскомнадзор назвал причину сбоя в Рунете
Фигуристка Александра Трусова-Игнатова ждет ребенка
Сегодня
Вчера
Неделя